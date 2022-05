Український гурт Kalush Orchestra переміг на конкурсі “Євробачення-2022”. ВІДЕО

Гурт Kalush Orchestra

доповнюється

Український гурт Kalush Orchestra з піснею “Стефанія” очікувано здобув перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення-2022”, фінал якого відбувся в Турині (Італія) ввечері суботи, 14 травня.

За результатами оцінок журі Україна посідала четверте місце після Великої Британії, Швеції та Іспанії.

Однак глядацьке голосування з усіх країн дало Україні 439 балів, тож у сумі Kalush Orchestra здобув 631 бал.

Україна, Kalush Orchestra – Stefania

Як писала “Новинарня“, після виступу гурту у фіналі соліст Kalush Orchestra Олег Псюк закликав врятувати українських захисників з оточеного заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

“…Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal! Right now! (“Ми просимо вас! Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі”. Просто зараз!”) – звернувся Псюк до багатомільйонної телеаудиторії “Євробачення”, попри те, що лунали чутки про те, що в разі такої заяви представникам України загрожує дискваліфікація.

Проте організатори “Євробачення” дали зрозуміти, що дискваліфікації не буде.

“Ми розуміємо глибокі почуття навколо України на даний момент. І вважаємо, що заяви Kalush Orchestra та інших виконавців, які висловлюють підтримку українському народу, мають гуманітарний, а не політичний характер“, – зацитував заяву оргкомітету український коментатор “ЄБ” на телеканалі “Суспільне. Культура” Тимур Мірошниченко.

66-й пісенний конкурс “Євробачення” 2022 року проходить в італійському місті Турині на арені Pala Olimpico. Півфінали відбулися 10 та 12 травня, головний фінал – 14 травня.

У конкурсі взяли участь представники 40 країн. Представників держав-агресорок, Росії та Білорусі, було усунуто від “Євробачення-2022”.

Фінальне шоу конкурсу почалося з виступу під назвою “Дайте миру шанс”. Багато учасників висловлювали підтримку Україні, виступали з кольорами української символіки (скажімо, представниці Ісландії прикрасили свої гітари синьо-жовтими прапорцями) тощо.

Букмекери від початку називали представників України Kalush Orchestra безсумнівним фаворитом “Євробачення-2022”, а після їх виступу у фіналі котирування на перемогу українського гурту у фіналі ще більше зросли.

У перемозі України не сумнівалися й багато світових знаменитостей, які стежили за конкурсом. Скажімо, британська письменниця, авторка книжок про Гаррі Поттера Джоан Ролінг написала: “Ну що, хто посяде друге місце”? Маючи на увазі, що на першому має опинитися Україна.

🇺🇦🏆

So who do we hope comes second? #Eurovision — J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022

Нагадаємо, що у 2022 році конкурс відбувався в італійському Турині, після того як на “Євробаченні-2021” перемогу здобув гурт “Манескін” з Італії.

Читайте також:

На конкурсі “Євробачення-2021” переміг гурт “Манескін” з Італії, Україна – у топ-5. ВІДЕО, ХТО ЯК ГОЛОСУВАВ