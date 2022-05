Гурт Kalush Orchestra на сцені “Євробачення” закликав врятувати воїнів з “Азовсталі”

Гурт Kalush Orchestra на сцені "Євробачення-2022". Фото: Reuters

Представник України у фіналі пісенного конкурсу “Євробачення-2022” – гурт Kalush Orchestra – після свого виступу закликав врятувати українських захисників з оточеного заводу “Азовсталь” у Маріуполі.

Як передає “Новинарня“, з таким закликом на сцені конкурсу в італійському Турині виступив соліст Kalush Orchestra Олег Псюк увечері в суботу, 14 травня.

Виконавши хітову пісню “Стефанія”, Олег Псюк звернувся до глядачів і багатомільйонної телеаудиторії зі словами: “…Please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal! Right now! (“Ми просимо вас! Будь ласка, допоможіть Україні, Маріуполю. Допоможіть “Азовсталі”. Просто зараз!”).

66-й пісенний конкурс “Євробачення” 2022 року проходить в італійському місті Турині на арені Pala Olimpico. Півфінали відбулися 10 та 12 травня, головний фінал – 14 травня.

У конкурсі беруть участь представники 40 країн. Усунуті від участі країни-агресори, Росія й Білорусь.

Фінальне шоу конкурсу почалося з номеру під назвою “Дайте миру шанс”. Багато учасників висловлюють підтримку Україні, закликають: “Peace for Ukraine!” (як ісландки у фіналі) тощо.

Український гурт Kalush Orchestra за котируваннями букмекерів вважається безсумнівним фаворитом “Євробачення-2022”. Крім іншого, на користь нашого учасника грає той факт, що за Kalush Orchestra можуть голосувати мільйони українських біженок і біженців у різних країнах Європи. Голосувати за №12 українців за кордоном спеціально закликав президент Володимир Зеленський.

Багато хто закликав Kalush Orchestra виступити зі сцени “Євробачення” із закликом про порятунок захисників заблокованого Маріуполя. Водночас існували застереження, що через “політичне” гасло українського учасника можуть дискваліфікувати.

Львівський репер Otoy (В’ячеслав Дрофа), чий брат вважається зниклим безвісти на території “Азовсталі”, писав напередодні: “Вимагайте від гурту Kalush Orchestra згадки про вимогу розпочати процедуру екстракції та порятунок усіх захисників та полонених “Азовсталі”. Представники гурту будуть казати, що будь-які висловлювання неможливі через правила конкурсу, але чи можемо ми допустити бодай думку, що хтось з представників конкурсу буде проти висловлювання гурту в боротьбі за життя українських воїнів? Немає нічого дорожчого за українців, для українців”.

