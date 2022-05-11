Українська армія має змогу прорватися на “Азовсталь”, – “Азов”

Представники полку Національної гвардії України “Азов”, які захищають Маріуполь, упевнені, що є військовий спосіб деблокувати завод “Азовсталь” і визволити звідти бійців.
Про це представник “Азова” Ілля Самойленко заявив у інтерв’ю каналу “Sky News”
“Це можливо (зробити) військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції – це засекречена інформація. Більшість людей, які сидять у владних кабінетах в Україні, переважно погано розуміють ситуацію, із нашої точки зору реальність інша”, – вважає офіцер.
Самойленко додав, що бійці все ж намагаються “каналізувати зусилля для найкращих варіантів та наслідків” у цій ситуації.
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