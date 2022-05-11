Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал “Євробачення-2022”. ВІДЕО

Гурт "Калуш Оркестра" на "Євробаченні-2022"

Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” за результатами першого півфіналу, що відбувся пізно ввечері вівторка, 10 травня, в італійському Турині.

Представники України з піснею “Стефанія” увійшли в десятку фіналістів, повідомляє “Суспільне“.

Загалом у першому півфіналі за право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 17 учасників.

Окрім України, у фінал вийшли:

Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі “Євробачення-2022”:

Другий фінал відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.

Дивитися “Євробачення-2022” можна на телеканалі UA: КУЛЬТУРА, а також на онлайн-платформах: фейсбук-сторінці Євробачення; сайті Суспільне Культура; сайті Суспільне Євробачення.

Загалом, на “Євробаченні-2022” виступлять представники 40 країн. Зокрема, до участі в конкурсі повернулася Вірменія і Чорногорія. Натомість не буде представників Білорусі та Росії, яку Європейська мовна спілка (EBU) відсторонила від подальшої участі у “Євробаченні” після повномасштабного вторгнення в Україну.

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