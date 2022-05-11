Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал “Євробачення-2022”. ВІДЕО

Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу “Євробачення-2022” за результатами першого півфіналу, що відбувся пізно ввечері вівторка, 10 травня, в італійському Турині.
Представники України з піснею “Стефанія” увійшли в десятку фіналістів, повідомляє “Суспільне“.
Загалом у першому півфіналі за право представити свою країну у фіналі конкурсу змагалися 17 учасників.
Окрім України, у фінал вийшли:
Виступ Kalush Orchestra у першому півфіналі “Євробачення-2022”:
Другий фінал відбудеться 12 травня, а фінал – 14 травня.
Дивитися “Євробачення-2022” можна на телеканалі UA: КУЛЬТУРА, а також на онлайн-платформах: фейсбук-сторінці Євробачення; сайті Суспільне Культура; сайті Суспільне Євробачення.
Загалом, на “Євробаченні-2022” виступлять представники 40 країн. Зокрема, до участі в конкурсі повернулася Вірменія і Чорногорія. Натомість не буде представників Білорусі та Росії, яку Європейська мовна спілка (EBU) відсторонила від подальшої участі у “Євробаченні” після повномасштабного вторгнення в Україну.
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На конкурсі “Євробачення-2021” переміг гурт “Манескін” з Італії, Україна – у топ-5.
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