“Не хочу далі бути у цій брудній історії”: переможниця нацвідбору на Євробачення Аліна Паш не братиме участь в конкурсі

Аліна Паш

Переможниця національного відбору на “Євробачення-2022” Аліна Паш на тлі скандалу із підробкою документів заявила, що “знімає свою кандидатуру як представниці України”.

Про це співачка повідомила в середу, 16 лютого, на сторінці в інстаграмі.

“Я громадянка України, я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що я закладала у свою пісню (“Тіні забутих предків”)”, – написала вона.

Паш заявила, що вона не має “армії піарників, менеджерів, юристів, щоби протистояти атаці та натиску, зламам соціальних мереж і погрозам”.

“Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році”, – сказала Аліна Паш, яка давали концерти в окупованому Криму у 2015-му та і Росії в 2017 році.

“Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем. Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі “Євробачення”. На жаль. Мені справді дуже жаль”, – зазначила артистка і подякувала всім, хто її підтримував.

Зазначається, що її команда “зв’яжеться із Суспільним та підпише всі необхідні документи”.

Передісторія

Під час фіналу національного відбору 12 лютого було визначено, що співачка Аліна Паш представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022” з піснею “Тіні забутих предків”.

Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Паш отримала 15 балів: вісім балів від журі та від сім глядачів.

Паш звинувачували у невідповідності вимогам Нацвідбору через те, що вона давала концерти на території РФ та в окупованому Росією Криму.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

14 лютого активіст Сергій Стерненко звинуватив Аліну Паш у підробці довідки від Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим.

Згодом Суспільне звернулося до ДПСУ для перевірки документа. У відомстві офіційно заявили, що не видавали Паш довідку про законний перетин держкордону України через КПВВ “Чаплинка” у 2015 році.

Нагадаємо, на “Євробачення-2019” не поїхала переможниця українського нацвідбору Maruv, яка відмовилася скасувати гастролі в Росії.

Читайте також:

Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні, – глава правління Суспільного