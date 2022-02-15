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Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні, – глава правління Суспільного

15/02/2022 19:30

Голова правління Суспільного Микола Чернотицький заявив, що звернеться до правоохоронців щодо ймовірно підроблених документів переможниці Нацвідбору на “Євробачення-2022” Аліни Паш про перетин адмінмежі з окупованим Кримом.

Про це посадовець написав у вівторок, 15 лютого, в фейсбуці.

“Окремо як голова правління я буду звертатись до правоохоронних органів щодо надання підробних документів. На мою думку, шахраї не можуть представляти Україну на “Євробаченні”, – написав він.

Чернотицький додав, що Суспільний мовник отримає офіційну відповідь від Державної прикордонної служби на запит щодо довідки співачки 16 лютого до 11:00.

“Після обіду (16 лютого, – “Н”) буде зібрано оргкомітет, на зустріч буде запрошено Аліну Паш і будуть прийняті відповідні рішення”, – зазначив голова правління НСТУ.

Також Чернотицький заявив, є ймовірність, що замість Паш представляти Україну на “Євробаченні-2022” буде гурт Kalush Orchestra, який на Нацвідборі посів друге місце.

“Чи можливо, що Україну на Євробаченні представлятиме Kalush Orchestra? Так, якщо оргкомітет прийме таке рішення. Якщо перше місце було з шахрайством і його дискваліфіковують, відповідно, і переможцем стає інший”, – пояснив Чернотицький.

Раніше на офіційній сторінці Суспільного в інстаграм, присвяченій конкурсу “Євробачення”, було оприлюднено надану командою Аліни Паш нібито довідку від ДПСУ.

У цьому документі, зокрема, було вказано, що “11 серпня 2015 року громадянка П. А. І. здійснила виїзд за державний кордон України через КПВВ “Чаплинка”, а 13 серпня 2015 року “здійснила в’їзд на територію України через КПВВ “Чаплинка”.

При цьому адміністративна межа з Кримом ніяк не може вважатися “державним кордоном” України, адже йдеться про українську територію, тимчасово окуповану Російською Федерацією.

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Передісторія

Під час фіналу національного відбору 12 лютого було визначено, що співачка Аліна Паш представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022” з піснею “Тіні забутих предків”.
Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Паш отримала 15 балів: вісім балів від журі та від сім глядачів.
Паш звинувачували у невідповідності вимогам Нацвідбору через те, що вона давала концерти на території РФ та в окупованому Росією Криму.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

14 лютого активіст Сергій Стерненко звинуватив Аліну Паш у підробці довідки від Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим.
Згодом Суспільне звернулося до ДПСУ для перевірки документа. Із Паш не підписуватимуть угоду щодо участі в “Євробаченні” до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Нагадаємо, на “Євробачення-2019” не поїхала переможниця українського нацвідбору Maruv, яка відмовилася скасувати гастролі в Росії.

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