На “Євробачення-2022” від України поїде Аліна Паш: результати нацвідбору

На пісенному конкурсі “Євробачення-2022” Україну представлятиме виконавиця Аліна Паш із піснею “Тіні забутих предків”.
Такими є результати фіналу національного відбору на Євробачення, що відбувся ввечері в суботу, 12 лютого.
Трансляція відбувалася на “Суспільному“.
Окрім Паш, участь у фіналі взяли гурти Cloudless, Kalush Orchestra і Our Atlantic та виконавці Michael Soul, Barleben, Roxolana і Wellboy.
Аліна Паш – українська співачка, реп виконавиця, фіналістка шостого сезону вокального шоу “X-фактор”, де зайняла третє місце. Працювала на бек-вокалі гурту “СКАЙ” та співачки Ірини Білик.
24 серпня 2019 року разом із Тіною Кароль та іншими, виступила на параді на честь Дня незалежності України, Аліна виконала у стилі хіп-хоп частину куплету “Гімну України”.
Результат переможця Нацвідбору залежав від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Ці результати сформували рейтингову таблицю.
Євробачення-2022 прийматиме місто Турин (Італія). Фінал конкурсу відбудеться в арені PalaOlimpico 14 травня. Півфінали — 10 та 12 травня. Про свою участь у “Євробаченні-2022” оголосила 41 країна.
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