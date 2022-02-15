Скандал із Євробаченням: ДПСУ не видавала Аліні Паш довідку про поїздку в Крим

Співачка Аліна Паш

Державна прикордонна служба не видавала переможниці Національного відбору на “Євробачення-2022” співачці Аліні Паш довідку про законний перетин держкордону України через КПВВ “Чаплинка” у 2015 році.

Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає “Українська правда”.

“Держприкордонслужба проаналізувала інформацію, що була поширена Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на “Євробачення”. Нам невідомо, що за документ опублікований мовником, адже підрозділами ДПСУ такий не створювався, та під таким номером нікому не надавався.

Відомство також отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України щодо підтвердження створення такого документу. Найближчим часом мовник отримає нашу відповідь”, – сказав Демченко.

Водночас він уточнив, що зараз підрозділ ДПСУ опрацьовує відповідь на звернення самої Аліни Паш щодо її перетину кордону, яке надійшло і зареєстроване у відомстві.

Раніше на офіційній сторінці Суспільного в інстаграм, присвяченій конкурсу “Євробачення”, було оприлюднено надану командою Аліни Паш нібито довідку від ДПСУ.

У цьому документі, зокрема, було вказано, що “11 серпня 2015 року громадянка П. А. І. здійснила виїзд за державний кордон України через КПВВ Чаплинка”, а 13 серпня 2015 року “здійснила в’їзд на територію України через КПВВ Чаплинка”.

При цьому адміністративна межа з Кримом ніяк не може вважатися “державним кордоном” України, оскільки йдеться про українську територію, тимчасово окуповану Російською Федерацією.

Передісторія

Під час фіналу національного відбору 12 лютого було визначено, що співачка Аліна Паш представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2022” з піснею “Тіні забутих предків”.

Результати голосування нацвідбору залежали від голосів глядачів (50%) і журі (50%). Паш отримала 15 балів: вісім балів від журі та від сім глядачів.

Паш звинувачували у невідповідності вимогам Нацвідбору через те, що вона давала концерти на території РФ та в окупованому Росією Криму.

Відповідно до правил нацвідбору, учасник, який претендує на право представляти Україну на міжнародному конкурсі, не повинен здійснювати концертну діяльність, виступати, брати участь у будь-яких публічних чи приватних заходах країни-агресора після 15 березня 2014 року чи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей із порушенням законодавства України.

14 лютого активіст Сергій Стерненко звинуватив Аліну Паш у підробці довідки від Держприкордонслужби щодо її поїздки у окупований Крим.

Згодом Суспільне звернулося до ДПСУ для перевірки документа. Із Паш не підписуватимуть угоду щодо участі в “Євробаченні” до завершення перевірки та з’ясування фактів.

Нагадаємо, на “Євробачення-2019” не поїхала переможниця українського нацвідбору Maruv, яка відмовилася скасувати гастролі в Росії.

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