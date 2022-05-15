Зробимо все, щоб “Євробачення” приймав відбудований Маріуполь, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував гурту Kalush Orchestra за перемогу на пісенному конкурсі “Євробачення-2022” та висловив упевненість, що українці виграють і у війні.

“Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»! Втретє у своїй історії. І вірю – не востаннє”, – ідеться в дописі Зеленського в соцмережах.

“Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!” – заявив також президент.

Він подякував учасникам прикарпатського гурту Kalush Orchestra “та всім, хто віддав за нас свої голоси”.

“Впевнений, не за горами наш переможний акорд у битві з ворогом”, – наголосив Зеленський.

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