Президент змінив командувача Сил тероборони. Далі керуватиме Ігор Танцюра

Ігор Танцюра у 2020 році (на посаді начальника штабу Сухопутних військ ЗСУ). Фото: ОК "Північ"

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Президент Володимир Зеленський своїми указами змінив командувача Сил територіальної оборони ЗС України.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави ввечері в неділю, 15 травня, та датовані цим самим днем.

Указом №337/2022 командувачем Сил територіальної оборони Збройних сил України призначений генерал-майор Ігор Танцюра.

Попереднім указом, №336/2022, Юрія Галушкіна звільнено з посади командувача Сил ТрО ЗСУ.

Як інформувала “Новинарня“, колишній командувач Високомобільних десантних військ (2014-2015) бригадний генерал Юрій Алімович Галушкін був призначений першим командувачем Сил ТрО 1 січня 2022 року. Він фактично розбудовував структуру Сил тероборони ЗСУ відповідно до нового закону “Про основи національного спротиву” напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

Новий командувач Сил ТрО Ігор Іванович Танцюра досі обіймав посаду начальника штабу – заступника командувача Сухопутних військ Збройних сил України. У 2019 році він був начштабу – першим заступником командувача операції Об’єднаних сил.

Відомо також, що до початку війни з РФ, станом на 2013 рік, Танцюра служив начальником 169-го навчального центру Сухопутних військ ЗСУ (“Десна”).

Уже після повномасштабного вторгнення РФ він став кавалером ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2 травня 2022 року.)

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