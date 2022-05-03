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Теробороні офіційно дозволили виконувати завдання в районах бойових дій

03/05/2022 19:40

Верховна Рада дозволила територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Про це в вівторок, 3 травня, інформує пресслужба парламенту.

Відповідні зміни до закону “Про основи національного спротиву” щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій підтримали 338 народних депутатів.

Зазначені зміни “покликані надати можливість територіальній обороні виконувати завдання разом з іншими угрупованнями військ (сил) або/чи угрупованнями об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України в районах ведення воєнних (бойових) дій”, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ виключає обмеження виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних дій.

Також закон прибирає норму, якою було закріплено можливість виконання завдань територіальної оборони виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій. Тепер їй надано можливість  здійснювати виконання завдань на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

У пояснювальній записці йшлося, що прийняття законопроєкту “забезпечить значне підвищення спроможностей територіальної оборони та зробить її більш ефективною одиницею в системі сил безпеки та оборони і в цілому підвищить рівень обороноздатності України”.

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