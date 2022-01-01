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Сили тероборони очолив генерал Юрій Галушкін

01/01/2022 09:41

Президент Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України бригадного генерала Юрія Галушкіна.

Про це йдеться в першому указі глави держави, оприлюдненому в 2022 року.

В офісі президента зазначили, що з 1 січня 2022 року вводиться в дію Закон України “Про основи національного спротиву”, відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Відтак Сили ТрО очолив досвідчений бойовий генерал.

Юрій Галушкін

Юрій Алімович Галушкін – уродженець міста Хорол Полтавської області. Народився 26 червня 1971 року.

З 1988 по 1992 роки навчався в Полтавському вищому зенітно-ракетному командному училищі.
У 2004 році закінчив Національну академію оборони України за спеціальністю “бойове застосування та управління діями підрозділів (частин, з’єднань) Сухопутних військ” та здобув кваліфікацію офіцера військового управління оперативно-тактичного рівня.

У 2001-2002 роках був учасником міжнародної миротворчої операції в Косові (Югославія).

Із 2014 року брав участь у складі сил та засобів, які залучаються до антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил) на території Донецької та Луганської областей.

З червня 2014 року до січня 2015-го виконував обов’язки командувача Високомобільних десантних військ, які на той час входили до складу Сухопутних військ ЗС України.

Після того як десантні війська стали окремим родом військ ЗСУ, Юрій Галушкін був призначений заступником командувача.

З грудня 2019 року він проходив службу на посаді головного інспектора Міністерства оборони України, а з середини 2020 року – заступника головного інспектора.

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність військовій присязі бригадний генерал Юрій Галушкін нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів.

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