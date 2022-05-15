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Ракетним ударом РФ знищено військовий об’єкт у Яворівському районі, – Львівська ОВА

15/05/2022 10:39

Масованим ракетним обстрілом уночі в неділю, 15 травня, російські війська знищили об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі Львівщини, хоча ППО і збила дві ракети.

Про це вранці офіційно повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Підрозділи повітряного командування “Захід” Повітряних сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною. Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно, з підводних човнів.
Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об’єкт повністю зруйнований”, – ідеться в дописі Козицького в телеграмі.

“За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих немає. По медичну допомогу ніхто не звертався”, – зауважив голова ОВА.

Надалі він уточнив: “чотири ракети ворога влучили в об’єкт військової інфраструктури у Яворівському районі, неподалік кордону з Польщею. Об‘єкт повністю зруйнований”.

Раніше Козицький повідомляв, що близько 04:30 був ракетний удар по одному з об’єктів військової інфраструктури.

Нагадаємо, першого разу російські війська завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Старичах (Яворівський полігон) у Львівській області 13 березня – тоді загинули щонайменше 35 військових, понад 130 осіб потрапили до шпиталю.

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