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Росіяни цинічно пишуть на авіабомбах для “Азовсталі” слова гурту Kalush Orchestra. ФОТО

15/05/2022 13:22

Після перемоги України на “Євробаченні” та заклику Kalush Orchestra врятувати гарнізон Маріуполя російські військові цинічно пишуть на авіабомбах, які скидають на “Азовсталь”, слова українського гурту.

Фото цих бомб републікував у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ось реакція російських військових на нашу перемогу на “Євробаченні-2022″. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії”, – прокоментував він.

Як видно на світлинах, на бомби фломастером нанесено написи: “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!”, “Kalush, как вы и просили. На Азовсталь” та інші.

Як повідомляла “Новинарня“, прикарпатський гурт Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” в Турині звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України на заводі “Азовсьаль” у Маріуполі.

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