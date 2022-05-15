Росіяни цинічно пишуть на авіабомбах для “Азовсталі” слова гурту Kalush Orchestra. ФОТО

Після перемоги України на “Євробаченні” та заклику Kalush Orchestra врятувати гарнізон Маріуполя російські військові цинічно пишуть на авіабомбах, які скидають на “Азовсталь”, слова українського гурту.

Фото цих бомб републікував у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ось реакція російських військових на нашу перемогу на “Євробаченні-2022″. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії”, – прокоментував він.

Як видно на світлинах, на бомби фломастером нанесено написи: “Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!”, “Kalush, как вы и просили. На Азовсталь” та інші.

Як повідомляла “Новинарня“, прикарпатський гурт Kalush Orchestra після свого виступу у фіналі міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” в Турині звернувся до всього світу із закликом допомогти захисникам України на заводі “Азовсьаль” у Маріуполі.

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