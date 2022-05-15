Росіяни визнають застосування фосфорних і касетних боєприпасів, – СБУ

Фосфорні боєприпаси під час їх застосування армією РФ у місті Попасна на Луганщині, березень 2022

Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Служби безпеки України з посиланням на перехоплення телефонної розмови одного з російських військовослужбовців в Україні.

“Да все ждут, когда Володьку (Путіна – “Н”) это все зае*ет, он войска выведет и «Тополя», нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда”, – говорить окупант.

“Це особливо небезпечні та негуманні види озброєнь, заборонені міжнародними конвенціями. Таким чином, РФ продовжує грубо порушувати закони та звичаї війни, маючи на меті знищити якомога більше мирних українців”, – зазначають в СБУ.

У спецслужбі нагадали, що з 2014 року неодноразово фіксували використання російськими окупантами заборонених засобів ураження у районі проведення АТО/ООС. “Після початку широкомасштабного вторгнення ці воєнні злочини вчиняються окупантами по всій лінії фронту. Служба безпеки України документує кожен із них. Перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання”, – заявили в пресцентрі СБУ.

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