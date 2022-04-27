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Окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці, ЗСУ відбили спробу прориву, – ОВА

27/04/2022 12:44

Загарбники двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці Донецької області. Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.

Відомо про щонайменше одного пораненого цивільного, повідомив вранці у середу, 27 квітня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він опублікував фотографії та відео з наслідками ворожих ударів по Авдіївці.

“Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося кілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого. Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку”, – написав очільник області.

Він наголосив, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуються.

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