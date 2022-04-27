Окупанти двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці, ЗСУ відбили спробу прориву, – ОВА

Загарбники двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці Донецької області. Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку.
Відомо про щонайменше одного пораненого цивільного, повідомив вранці у середу, 27 квітня, глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він опублікував фотографії та відео з наслідками ворожих ударів по Авдіївці.
“Росіяни двічі вдарили фосфорними снарядами по Авдіївці! Спершу – вчора ввечері в районі коксохімічного заводу, а сьогодні зранку – у центрі міста. Внаслідок цих обстрілів у місті зайнялося кілька пожеж. Слідом за другим обстрілом росіяни завдали по Авдіївці авіаудару – поцілили у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше одного пораненого. Крім того, Збройні сили України відбили спробу прориву російських військ на цьому напрямку”, – написав очільник області.
Він наголосив, що ЗСУ тримають стрій, а всі злочини росіян проти мирних українців ретельно фіксуються.
Читайте також:
Воїни 24 омбр на Луганщині збили російський дрон “Куб”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!