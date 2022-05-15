Дружини захисників “Азовсталі” розповіли про стан поранених та закликали до екстракції всіх воїнів

Дружини захисників Маріуполя під час онлайн-конференції

Дружини захисників Маріуполя закликали світову спільноту домагатися звільнення шляхом екстракції з “Азовсталі” всього українського гарнізону, а не лише важкопоранених, адже на заводі майже не лишилося води, їжі й медикаментів.

Про це заявили Ганна Науменко, Катерина Прокопенко, Юлія Федосюк, Ольга Андріанова і Дар’я Цикунова під час онлайн-конференції з журналістами в неділю, 15 травня.

“Кількість поранених постійно змінюється, тому що одні вмирають, інші додаються через обстріли й бомбардування. Ми знаємо, що було близько 700 чоловік. Зараз їхню кількість ми не знаємо…” – розповіли жінки.

“Звісно, у першу чергу потрібно виводити важкопоранених, які можуть померти наступної доби. Але ми наполягаємо на евакуації абсолютно всіх. Тому що це абсурд: сьогодні ми виводимо всіх поранених – завтра у нас ще двісті поранених, тому що постійно відбувається бомбардування.

Потрібно говорити про евакуацію, про коридор для всього гарнізону. Лише так ми зможемо евакуювати купу людей. Вони досі живі, є поранені, є боєздатні бійці, є тіла, які потрібно вивезти”, – зазначили жінки.

За їхніми словами, ситуація з пораненими жахлива, бо часто йдеться про важкі випадки: ампутації рук, ніг, ураження внутрішніх органів, величезні травми. На дрібні пошкодження бійці не зважають.

Антибіотики на “Азовсталі” є в дуже обмеженій кількості – для найважчих випадків.

Люди з ампутаціями зараз без антибіотиків, без знеболювальних. У людей розвивається сепсис.

Люди з важкими пораненнями просто терплять біль, сказала одна з жінок, яку цитує “Українська правда“.

“Їм зараз ампутують кінцівки навіть із малими ушкодженнями і без знеболювального, просто ріжуть наживо… У них немає ніякої медицини. У них є склянка води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин”, – додала інша.

У приміщенні, в якому облаштовано польовий госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливостей передавати їжу й воду, яких справді обмаль.

Жінки переконані, що деблокада Маріуполя й “Азовсталі” військовим шляхом була б можлива, але це потребує довшого часу, якого немає.

Тому дружини захисників сподіваються на об’єднання зусиль влади України та інших країн для проведення екстракції (ексфільтрації) захисників “Азовсталі”.

Жінки також подякували гурту Kalush Orchestra за заклик врятувати “Азовсталь” зі сцени “Євробачення”.

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Обставини

Маріуполь перебуває в оточенні з початку березня, місто майже повністю зруйноване ударами російської артилерії та авіації.

Росіяни неодноразово заявляли про встановлення повного контролю над Маріуполем, однак ці заяви не відповідають дійсності. Після багатьох днів блокади сили оборони України й надалі нищать живу силу й техніку ворога.

Із другої половини квітня вони переважно зосередилися на території заводу “Азовсталь”. Там, у бункерах, перебували також кілька сотень цивільних, жінок і дітей. Російські окупанти завдають по “Азовсталі” ударів артилерії, авіації, ракет, були ознаки застосування хімічної зброї.

У нічному зверненні з 12-го на 13 квітня президент Володимир Зеленський перелічив підрозділи сил оборони Маріуполя: “…І окремо хочу сказати сьогодні тим героям, яким дуже важко. Тим, хто захищає Маріуполь. Батальйон морської піхоти 36-ї бригади морської піхоти. Окремий загін спеціального призначення “Азов”, 12-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Підрозділи Державної прикордонної служби. Добровольці “Правого сектору”. 555-й військовий госпіталь та працівники Національної поліції…”

Зеленський неодноразово казав, що “в Маріуполі одна з найскладніших ситуацій” щодо пошуку варіантів деблокади українського угруповання.

Командири “Азову” майор Денис Прокопенко та 36-ї бригади полковник Володимир Баранюк ще 19 березня були удостоєні звань Героїв України.

Підтвердилася інформація про те, що в районі Маріуполя 5 квітня склала зброю частина військових 501-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ.

11-12 квітня 36-та окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ імені контрадмірала Михайла Білинського в оточенні в Маріуполі фактично розділилася на групи з різним спрямуванням та різною долею.

Одна група, на чолі з комбригом Баранюком, вирішила прориватися з оточення в бік лінії фронту з колоною техніки. Внаслідок вогневого ураження була розсіяна, частково потрапила в оточення і в полон. Доля більшості воїнів із цієї групи залишається невідомою. Багато з них чи були поранені. Баранюк, як з’ясувалося, в полоні живий.

Друга група, приблизно із двох сотень бійців, на чолі з Сергієм Волинським (Волиною), успішно об’єдналася з полком НГУ “Азов”, перейшовши на його позиції на заводі “Азовсталь”.

Найбільша група, що перебувала на заводі “Азовмаш”, потрапила в полон до російських військ та “ДНРівців”.

13 квітня командири “Азову” і морпіхів записали відео після успішного з’єднання на “Азовсталі” (Сергій Волинський очолив бригаду після загибелі, зникнення безвісти чи потрапляння в полон вищих командирів).

У ніч на 20 квітня Волинський у відеозверненні заявив, що йдеться, можливо, про їхні останні дні чи години в оточенні, та попросив про ексфільтрацію на територію третьої держави. Надалі він та “азовці” повторювали прохання.

28 квітня стало відомо, що окупанти вдарили по польовому шпиталю на “Азовсталі”: завалилася операційна, є загиблі і повторно поранені військові.

З “Азовсталі” повідомляли, що в них було загалом більше 500 поранених.

1 травня за сприяння генсека ООН Антоніу Гутерріша та Червоного Хреста із заводу “Азовсталь” змогла вийти частина цивільних – переважно жінок і дітей. Для евакуації цивільних на “Азовсталі” майже два дні тривав “режим тиші”. Надалі колону автобусів тримали в селі Безіменне (ОРДО, під контролем окупантів).

3 травня колона зі 156 цивільними після “фільтрації” та перевірок на блокпостах прибула до Запоріжжя.

У травні противник уже проник на завод, тривають штурмові дії, бої фактично ведуться на території “Азовсталі”, всередині будівель та ангарів.

Незважаючи на це, другий етап евакуації цивільних був успішним. Увечері 6 травня віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що за день вдалося витягнути з “Азовсталі”50 жінок, дітей та людей похилого віку. Решту вивели 7 травня. За словами урядовців, таким чином, фактично з “Азовсталі” визволили всіх цивільних.

10 травня “Азов” показав на фото нестерпні умови, в яких перебувають поранені військові на “Азовсталі”.

Бомбардування ворогом “Азовсталі” продовжилися.

12 травня Верещук заявила про переговори за посередництва Туреччини для евакуації з “Азовсталі” 38 важкопоранених. Надалі надійшла інформація про домовляння евакуювати 60 осіб – поранених і медиків.

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