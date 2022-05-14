Київ домовляється про евакуацію 60 людей з “Азовсталі”

Ірина Верещук

Україна зараз веде перемовини про евакуацію 60 людей з “Азовсталі” в Маріуполі.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук, передає Суспільне в суботу, 14 травня.

“Там декілька сотень поранених, їх треба рятувати насамперед, бо щодо всіх одразу росіяни не погоджуються. Отже, спочатку важкопоранені й медики, їх дійсно 60 осіб”, – сказала урядовиця.

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