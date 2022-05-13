Місця масових поховань навколо Маріуполя все збільшуються, – “Схеми”

Місця масових поховань біля Маріуполя Донецької області продовжують збільшуватись.

Про це в п’ятницю, 12 травня, повідомляє проєкт “Схеми” (“Радіо Свобода”).

Найбільші зміни супутник Planet Labs зафіксував у травні у селищі міського типу Старий Крим на північний захід від Маріуполя.

На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшились з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину – у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилась кількість траншей.

На знімку за 8 травня також можна помітити техніку – ймовірно, екскаватор.

Збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя.

6 травня супутник Planet Labs зафіксував там появу нових траншей – у порівнянні з супутниковими знімками цієї території, опублікованими 21 квітня.

Також 9 травня у телеграм-каналі Маріупольської міськради з’явилось відео з кладовища у Виноградному з повідомленням про те, що окупанти продовжують звозити тіла вбитих російською армією містян.

“Зараз російські окупанти намагаються зробити все для того, щоб сховати свої воєнні злочини. Вони ховають тіла у братських могилах та використовують мобільні крематорії. Тобто ми розуміємо, що їм потрібно приховати понад 20 тисяч вбитих маріупольців. Але ми продовжуємо фіксувати ці масові поховання для того, щоб не дозволити приховати ці злочини проти маріупольців”, – повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

За його словами, російські військові продовжують залучати для поховання місцевих мешканців, які “вимушені погоджуватись працювати за їжу, воду та медикаменти, яких в Маріуполі наразі не вистачає”.

Бойченко також розповів, що багато тіл загиблих маріупольців російські окупанти прибрали з вулиць міста перед 9 травня.

“Треба розуміти, що 9 травня рашисти та їх посібники провели шабаш на крові та кістках. Вони прибрали декілька вулиць і намагалися зробити шоу. Але усі розуміють, що насправді відбувається у Маріуполі зараз. Це справжнє пекло”, – додав Бойченко.

Неподалік від кладовища у селі Виноградне 6 травня супутник також зафіксував військову техніку РФ. Військові експерти, до яких звернулись журналісти, розпізнали машини артилерії.

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