Кучма, Ющенко і Порошенко звернулися до світу, щоб врятували людей з “Азовсталі”

Другий, третій і п’ятий президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до керівників країн світу зі закликом допомогти врятувати життя цивільних і військових з території заводу “Азовсталь” у Маріуполі.
Про це йдеться в листі, оприлюдненому на фейсбук-сторінці Порошенка в п’ятницю, 12 травня.
“Ми звертаємось до керівників країн світу. До держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та Канади, Китаю, Туреччини та інших, а також до ООН.
Просимо усіма наявними дипломатичними ресурсами допомогти українській владі врятувати життя цивільних і військових українців, яких на території заводу “Азовсталь” Росія за наказом Путіна намагається знищити варварськими методами”, – йдеться у зверненні.
”
Така шокуюча жорстокість рашистів позбавлена будь-якого військового сенсу. Місто Маріуполь практично вщент зруйноване російською армією, яка зараз намагається приховувати сліди своїх злочинів.
Надзвичайні мужність та героїзм українських воїнів-захисників міста вразили не лише Україну, а й увесь світ. Батальйон “Азов”, наші морпіхи, наші прикордонники вже увійшли в історію, бо їхній військовий подвиг безпрецедентний. І це наші національні герої, самовіддані, сміливі, патріотичні.
Але зараз вже не йдеться про рівний чи нерівний бій. На очах усього світу відбувається спроба кривавої помсти і розправи росіян над тими, хто, хоча й перебуває в оточенні, але переміг їх силою духу і силою волі”, – наголошують три президенти.
Вони закликали кожного долучитися, щоб врятувати життя захисників.
Порошенко запропонував владі долучитися до процесу переговорів щодо екстракції захисників “Азовсталі” поруч з міжнародними та українськими представниками влади, та особисто взяти участь у реалізації цієї процедури.
Читайте також:
Окупанти штурмують будівлі “Азовсталі”, ворожі обстріли тривали всю ніч, – “Азов”
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!