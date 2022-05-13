Окупанти штурмують будівлі “Азовсталі”, ворожі обстріли тривали всю ніч, – “Азов”

Упродовж усієї ночі російські окупанти обстрілювали з артилерії й авіації територію “Азовсталі”. Зараз триває штурм меткомбінату з боку російської піхоти на бронетехніці.

Про це вранці в п’ятницю, 12 травня, повідомив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар, передає “Українська правда”.

“Цілу ніч тривали обстріли. Авіаційні та артилерійські. Продовжується штурм заводу за допомогою піхоти. Тобто піхота штурмує за допомогою бронетехніки та танків, артилерійських обстрілів”, – сказав “Калина”.

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