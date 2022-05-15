За добу ЗСУ збили вісім повітряних цілей противника

За минулу добу підрозділи ППО Збройних сил України вразили вісім повітряних цілей противника.
Про це повідомляють пресслужби Командування ПС та Генерального штабу ЗСУ.
В інформації КПС ідеться про те, шо 14 травня “знищено 8 повітряних цілей та інші сили та засоби російських окупантів:
Водночас із Генштабу інформують так: “За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил було збито вісім повітряних цілей: сім БпЛА типу “Орлан-10, один літак”.
“Авіація повітряних сил продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ. Зокрема, було знищено взводний опорний пункт, командно-спостережний пункт роти, 10 броньованих машин та особовий склад противника”, – зазначили також у ГШ.
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