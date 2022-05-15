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За Бучу, Ірпінь, Бородянка: Kalush Orchestra презентував вражаючий кліп на пісню “Стефанія”

15/05/2022 14:08

Переможець “Євробачення-2022” – гурт Kalush Orchestra – презентував кліп на пісню “Стефанія”, знятий у найбільш постраждалих від російської окупації містах Київщини – Бучі, Ірпені, Гостомелі і Бородянці.

Відео оприлюднене на офіційному ютуб-каналі гурту 15 травня.

“Це відео було зняте в Бучі, Ірпені, Бородянці, містах під Києвом, які постраждали від звірств російських окупантів”, – сказано в титрах.

Музиканти з Івано-Франківщини присвятили свою роботу “хоробрим українцям, матерям, які захищають своїх дітей, і всім, хто віддав свої життя за нашу свободу”.

“Я колись присвятив цю пісню своїй мамі, та коли почалася війна, пісня набула багато нового значення. Хоча в пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з ненькою-Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги”, – зазначив у підписі на YouTube соліст гурту з Калуша Олег Псюк.

Журналістка Ольга Лень прокоментувала: “Kalush Orchestra вдалося перетворити досить-таки фріковий конкурс і свою далеку від пафосу пісню “Стефанія” на маніфестацію громадянського спротиву воєнній агресії РФ – за це найбільша їм повага. Це гідний вчинок і справжнє мистецтво. Перемога в конкурсі тут лише приємний бонус. Їхній кліп неймовірний за лаконічністю і точністю”.

Як повідомляла “Новинарня“, в ніч із 14-го на 15 травня український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі “Євробачення-2022” із піснею “Стефанія”. Після свого виступу музиканти з Івано-Франківщини закликали світ підтримати українських захисників Маріуполя, які тримають оборону на заводі “Азовсталь”. За виголошення політичних гасел загрожувала дискваліфікація, але лідер гурту Олег Псюк заявив, що привернути увагу до оточеної “Азовсталі” було важливішим за ризик дискваліфікації.

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