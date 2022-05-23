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Львівські десантники знищили на Луганщині підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. ФОТО

23/05/2022 10:10

У Луганській області воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Командування ДШВ Збройних сил України.

“В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба Командування ДШВ ЗСУ

Зокрема, в особистих документах одного зі знищених окупантів — старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв’язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

Фото: пресслужба Командування ДШВ ЗСУ

“Відтепер зв’язок він точно вже ніде не організує”, – додали у бригаді.

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