Львівські десантники знищили на Луганщині підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. ФОТО

Фото: пресслужба Командування ДШВ ЗСУ

У Луганській області воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили підрозділ 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Командування ДШВ Збройних сил України.

“В одному з районів виконання завдань воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили дві бойові машини та чотирнадцять окупантів з 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, в особистих документах одного зі знищених окупантів — старшого лейтенанта Романа Локоткова зазначено, що він проходить військову службу у 728-му окремому батальйоні зв’язку 76-ї десантно-штурмової дивізії.

“Відтепер зв’язок він точно вже ніде не організує”, – додали у бригаді.

Читайте також:

Львівські десантники на Луганщині збили Су-25 старою “Іглою”