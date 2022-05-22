Львівські десантники на Луганщині збили Су-25 старою “Іглою”

Львівські десантники на Луганщині збили російський штурмовик Су-25 переносним зенітним ракетним комплексом “Ігла”.

Цю інформацію вдень у неділю, 22 травня, підтвердило Командування Десантно-Штурмових військ.

“Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ був успішно збитий російський штурмовик Су-25 “Грач”, – ідеться в повідомленні КДШВ.

“Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК “Ігла”. Даний факт в черговий раз підтверджує професіоналізм воїнів-зенітників Десантно-штурмових військ Збройних сил України”, – зазначили в командуванні.

Пресслужба поширила фото, що показує, як на обрії палає ворожий Су-25 “Грач”, “тобто все, що від нього залишилося”.

Раніше цього дня журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що літак збили на Луганщині.

ПЗРК “Ігла” – російський/радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних й паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. Прийнятий на озброєння 1983 року.

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