ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 88 – 22.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Російський солдат конвоює пораненого українського воїна, що потрапив у полон після виходу із заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Вдень

ППО знищила ворожу ракету над Київщиною.

Напередодні

Воїни 115-ї житомирської бригади територіальної оборони ЗСУ в Сєвєродонецьку.”Залишаємось на позиціях, виконуємо бойову задачу”.

Ранок

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтвердив факт замаху на колаборанта Андрія Шевчика – голову окупаційної адміністрації міста.

Уранці невідомі вчинили підрив у під’їзді житлового будинку на вул. Курчатова, 38. Шевчик і його охоронці госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості. Ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. “З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта й ударили точно та прицільно”, – зазначив законний мер міста.

11:55

Продовження (тобто пояснення) вчорашньої історії, як українська армія знищила самохідний міномет “Тюльпан” противника за “наводкою” російських відеографів.

Пресслужба НГУ поширила відеосюжет від бригади швидкого реагування Нацгвардії, що виконує завдання на Луганщині.

“Відеоісторія яскравої ліквідації 240-мм самохідного міномета “Тюльпан”. З його допомогою окупанти знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і руйнували будинки Сєвєродонецька.

Артилерія Бригади швидкого реагування НГУ та 24 ОМБр імені Короля Данила спочатку виманила його з ангару, а потім знищила.

Дякуємо російським пропагандистам за наводку :)”, – сказано в підписі до відео.

Камера безпілотника зафіксувала, як російську техніку спершу виманили з ангару ударами по його даху, а потім завдали прицільного ураження власне 2С4 “Тюльпан” уже на відкритому просторі.

Як зазначили нацгвардійці, також знищено автопарк із технікою противника.

11-та година

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали (за даними Генштабу ЗСУ):

• особового складу – ліквідовано близько 29050 (+200),

• танків ‒ 1285 (+7),

• бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25),

• артилерійських систем – 599 (+3),

• РСЗВ – 201,

• засобів ППО – 93,

• літаків – 204,

• гелікоптерів – 170 (+1),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),

• крилатих ракет – 107 (+3),

• кораблі/катери – 13,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16),

• спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 травня)

Ранок

Анджей Дуда перебуває в Україні. У неділю у Верховній Раді президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни, – сайт президента Польщі.

Напередодні

Підрозділи ЗСУ разом із партизанами на Запоріжжі знищили кілька ворожих артилерійських систем, повдіомила ввечері Запорізька ОВА.

Як зазначається, в окупованому Мелітополі на ці поразки загарбники відповіли посиленням контролю на блокпостах та перевірками не лише приватних авто, а й громадського транспорту.

Ранок

Російська Федерація зосередила в Чорному морі шість великих кораблів та два носії ракет для авіаударів по Україні; зараз ці кораблі маневрують, – ОК “Південь”.

8:30

Близько 02:44 російські війська запустили ракети по цивільній інфраструктурі одного з сіл на Вільнянщині Запорізької області. На місці події працюють відповідні служби. Попередньо встановлено, що є постраждалі.

Вибухи, які вночі чули мешканці Запоріжжя, були звуками цього обстрілу, інформує Запорізька ОВА.

Напередодні

Запорізька 110-та окрема бригада територіальної оборони ЗСУ записала відеозвернення. Воїни ТрО Запоріжжя наголосили, що тримають рубежі, яке визначило для них командування.

“Ми боремося за мирне життя і тих областей, які знаходяться далі. Якщо ми підемо додому – відкриється шлях для окупаційних рашистських військ до всієї України… Звертаємося до всіх побратимів по зброї: знищуйте особовий склад і техніку рашистів, тримайте лінію оборони, робіть тактичні перегрупування тільки за наказом. Тому що зліва та справа б’ються інші підрозділи, які вірять у вашу непохитність”, – ідеться у зверненні.

Звернення оприлюднено на тлі тенденції, коли підрозділи ТрО різних бригад на передовій скаржаться на погану навченість та непристосованість до бойових дій із легким озброєнням проти переважаючого противника.

6:45

Зі зведення Генштабу ЗСУ станом на 6:00:

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по території нашої держави. Збільшив інтенсивність застосування авіації з метою знищення критичної інфраструктури населених пунктів у зоні ведення активних бойових дій.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вести обстріли населених пунктів та інфраструктурних об’єктів у Сумській та Чернігівській областях. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Улиця, Бунякине, Гірки, Грем’яч та Мурав’ї.

На Слобожанському напрямку ворог, силами окремих підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу та Балтійського флоту, веде бойові дії з метою утримання займаних рубежів на Харківському напрямку та недопущення виходу наших військ на державний кордон.

Угруповання сил противника проводить підготовку до відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке.

У Бєлгородській області противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”. Крім того, ворог нарощує систему матеріально-технічного забезпечення та ремонтних баз.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Ворог здійснив авіаційні удари по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Врубівка та Бахмут.

На Лиманському напрямку активних бойових дій противник не вів. Здійснив обстріли об’єктів інфраструктури в районі населених пунктів Лиман, Озерне, Закітне, Діброва та Серебрянка.

На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Осколонівка, Пурдівка, Щедрищеве та Смолянинове. Наступ відбито, ворог зазнав втрат та був вимушений відійти на старі позиції.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка; бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку російські окупанти зазнали втрат в районі населеного пункту Красногорівка.

На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Обстрілював Новомихайлівку та Володимирівку. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Микільське та Катеринівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався закріпитись на займаних рубежах, обстрілював позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій. Здійснював обстріли позицій Сил оборони із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Нарощує систему протиповітряної оборони.

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Читайте про ДЕНЬ 82 ОБОРОНИ, 16.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 83 ОБОРОНИ, 17.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 84 ОБОРОНИ, 18.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 85 ОБОРОНИ, 19.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 86 ОБОРОНИ, 20.05.2022, тут

Читайте про ДЕНЬ 87 ОБОРОНИ, 21.05.2022, тут

Що передувало

▪️ Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику великих втрат у живій силі й техніці.

▪️ Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників. Вони воюють на лише з українськими військовими, а й із цивільними – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають дітей, займаються мародерством.

▪️ Після тривалих бойових дій армія Росії здобула контроль над єдиним обласним центром – Херсоном, однак і там продовжуються мітинги за Україну. Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції, ЗСУ нищать ворога.

▪️ Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надають нове, зокрема важке озброєння, а проти РФ запровадили справді потужні санкції. Однак НАТО відмовилося військовими засобами “закрити небо” над Україною, звідки тривають ракетні обстріли та авіаудари.

▪️ 2 березня ГА ООН голосами 141 країни ухвалила першу резолюцію, якою різко засудила дії Кремля та закликала РФ негайно вивести війська з України. 24 березня Генасамблея підтримала другу подібну резолюцію (140 країн “за”).

▪️ Путін збирав сили для штурму української столиці. Але темп наступу спершу сповільнився, надалі – зупинився. Після важких боїв у передмістях українська армія відкинула росіян від Києва. 30 березня-1 квітня ЗСУ відновили контроль над десятками населених пунктів у Київській і Чернігівській областях, окупанти відійшли зокрема і від ЧАЕС. Світу відкрилася жахлива картина звірств окупантів у Бучі та інших населених пунктах під Києвом – сотні розстріляних та закатованих цивільних мешканців.

▪️ Надалі російські війська перегруповувалися і продовжують наступ на Донбасі, намагаючись зокрема здобути Сєвєродонецьк та оточити угруповання Об’єднаних сил на Луганщині.

▪️ 16-20 травня фактично закінчилася героїчна оборона Маріуполя – український гарнізон на заводі “Азовсталь” отримав наказ зберегти особовий склад та евакуюватися в полон.

