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Прикордонники допомогли вже вкотре знищити переправу через Сіверський Донець. ВІДЕО

23/05/2022 01:40

На Донбасі ворог планував укотре форсувати Сіверський Донець, “а натомість поповнив склад підводного флоту”.

Про це ввечері 22 травня повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з її інформацією, аеророзвідники Державної прикордонної служби України виявили, що окупанти налагодили через річку переправу. Навівши понтонний міст вони збиралися переправити близько десятка одиниць броньованої техніки.

“Вчасна передача інформації до артилеристів ЗСУ внесла корективи у плани загарбників. Влучним пострілом було зруйновано переправу разом із танком противника, який саме в цей час на ній знаходився”, – розповіли в пресслужбі.

Ворожі танки, БМП та піхота намагалися відійти з-під вогню. Однак завдяки коригуванню через БПЛА українських прикордонників артилеристи добили кількадесят російських окупантів та кілька одиниць їхньої техніки.

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