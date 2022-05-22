Рада повторно заборонила російську символіку вторгнення Z i V, тепер із пропозиціями президента

Верховна Рада повторно, вже з пропозиціями президента, ухвалила закон про заборону символіки вторгнення російського режиму в Україну.
Про це йдеться на сайті парламенту в картці законопроєкту 7214.
“Повторно прийнято з пропозиціями президента”, – зазначено в повідомленні 22 травня.
Згідно з пропозиціями президента, символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.
Також президент пропонував, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а й для громадських об’єднань.
Уперше закон було прийнято 14 квітня, але 12 травня – повернуто з пропозиціями президента.
Відповідно до закону, використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, вважається:
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