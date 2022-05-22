Рада повторно заборонила російську символіку вторгнення Z i V, тепер із пропозиціями президента

Тактичний знак Z, що став символом російського вторгнення, на знищеному танку ЗС РФ у Харківській області. Фото: Новинарня

Верховна Рада повторно, вже з пропозиціями президента, ухвалила закон про заборону символіки вторгнення російського режиму в Україну.

Про це йдеться на сайті парламенту в картці законопроєкту 7214.

“Повторно прийнято з пропозиціями президента”, – зазначено в повідомленні 22 травня.

Згідно з пропозиціями президента, символіку вторгнення Росії в Україну можна законно розміщувати в експозиціях музеїв, на тематичних виставках, у бібліотечних фондах, підручниках, у процесі наукової діяльності тощо.

Також президент пропонував, щоб використання символіки російського вторгнення було заборонено не лише для партій, а й для громадських об’єднань.

Уперше закон було прийнято 14 квітня, але 12 травня – повернуто з пропозиціями президента.

Відповідно до закону, використанням символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну, зокрема, вважається:

використання латинських літер “Z”, “V” окремо (без правомірного контексту або в контексті виправдання збройної агресії проти України чи будь-яких інших воєнних дій) або шляхом заміни цими літерами кириличних літер “З”, “С”, “В”, “Ф” чи інших літер в окремих словах з візуальним акцентом на цих літерах;

використання символіки збройних сил РФ, її сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення, повітряно-десантних військ, сил спеціальних операцій, інших збройних формувань та (або) органів держави терориста (держави-агресора).

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