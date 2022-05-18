Міноборони РФ стверджує, що з “Азовсталі” вийшли майже тисяча українських військових

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що зі заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі вийшли майже тисяча українських бійців.
Про це в середу, 18 травня, повідомив офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков, якого цитує пропагандистський ресурс “РІА Новости”.
Російські загарбники називають це здачею в полон, тоді як українська сторона вважає це операцією з порятунку маріупольського гарнізону, сподіваючись на обмін військовослужбовців.
За словами Конашенкова, з 16 травня “здалися в полон” 959 людей, у тому числі 80 поранених, з яких 51 особа доставлена в лікарню Новоазовська на окупованій частині Донецької області.
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Як інформувала “Новинарня“, після опівночі 17 травня Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заяву під назвою “Гарнізон “Маріуполь” виконав поставлене бойове завдання”. У ній ідеться про те, що було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на “Азовсталі”, зберегти життя особового складу.
Відтак 53 важкопоранених військовослужбовців мало бути доставлено до медичного закладу у Новоазовську (зранку 17 травня цифра змінилася на 52). Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки (обидва населені пункти – на окупованій території під контролем т.зв. “ДНР”). Військові ще мають бути обміняні.
“Заходи з порятунку оборонців, які залишаються на території “Азовсталі”, тривають”, – зазначено в повідомленні.
Раніше 16 травня, о 20-й годині, командир полку НГУ “Азов” та гарнізону Маріуполя Денис Прокопенко “Редіс” виступив зі спеціальним зверненням та заявив, що задля збереження життів увесь Маріупольський гарнізон виконує “затверджене рішення вищого військового командування” і сподівається на підтримку українського народу.
“Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджене вищим військовим керівництвом”, – сказав Редіс.
Увечері агенція Reuters з посиланням на свідка на місці подій поінформувала, що з “Азовсталі” виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками.
Близько 21-ї години російські телеграм-канали повідомили, що перших важко поранених українських військовослужбовців з “Азовсталі” привезли до ОРДО. Згодом з’явилося відео з цього потрапляння в полон.
Перед тим близько 16-ї години російське міністерство оборони повідомило про досягнення домовленості з українською стороною щодо вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату “Азовсталь” у Маріуполі на тимчасово окуповану територію Донецької області, в Новоазовськ.
Згідно з цією інформацією, у районі “Азовсталі” запроваджено режим тиші та відкрито гуманітарний коридор. По ньому поранені українські військовослужбовці доставляються до медичного закладу в окупованому Новоазовську (ОРДО).
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