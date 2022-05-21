За наводкою росТБ: Нацгвардія знищила “Піон” рашистів, який руйнував Сєвєродонецьк. ВІДЕО

Розгортання російського "Піона" перед його ураженням

Воїни Національної гвардії України на Луганщині знищили російську самохідну гармату “Піон” калібру 203 мм, яка перед тим била по обласному центру і зруйнувала міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це після 19-ї години в суботу, 21 травня, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що на місце розташування “Піона” навів сюжет російського телебачення.

“Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили “Піон”, який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк”, – розповів Гайдай у телеграмі.

“Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!” – заявив голова області.

Голова Луганської ОВА поширив відео, зняте з повітря, що показує бомбовий удар по рашитській САУ.

Він не дав посилання на сюжет росТБ, але, як неважко здогадатися, йдеться про сюжет “Бьём «Пионами» по врагу”, поширений каналом “Россия24” (автор – військовий кореспондент – Микола Долгачов (рос. Николай Долгачёв)).

“…Вистачить двох скріншотів, і то – лише з вдячності, що скоригували нам вогонь. Виходить, фотки посмертні”, – зазначив Гайдай.

Довідка

2С7 “Піон” (рос. 2С7 “Пион”) – радянська і російська 203-мм самохідна гармата “артилерії резерву верховного головнокомандування, розроблена на ленінградському Кіровському заводі. Призначена для придушення тилів, знищення особливо важливих об’єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.

У сюжеті “России24” учасник обслуги російського “Піона” із лав так званої “народної міліції ЛНР” заявляє, що їхня гармата б’є на 35 км, руйнує бетон, бункери тощо на українській території.

Раніше 21 травня голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

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