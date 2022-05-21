Home / Війна / За наводкою росТБ: Нацгвардія знищила “Піон” рашистів, який руйнував Сєвєродонецьк. ВІДЕО

За наводкою росТБ: Нацгвардія знищила “Піон” рашистів, який руйнував Сєвєродонецьк. ВІДЕО

21/05/2022 19:48

Воїни Національної гвардії України на Луганщині знищили російську самохідну гармату “Піон” калібру 203 мм, яка перед тим била по обласному центру і зруйнувала міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Про це після 19-ї години в суботу, 21 травня, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що на місце розташування “Піона” навів сюжет російського телебачення.

“Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили “Піон”, який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк”, – розповів Гайдай у телеграмі.

“Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого. І так буде з кожним!” – заявив голова області.

Голова Луганської ОВА поширив відео, зняте з повітря, що показує бомбовий удар по рашитській САУ.

Він не дав посилання на сюжет росТБ, але, як неважко здогадатися, йдеться про сюжет “Бьём «Пионами» по врагу”, поширений каналом “Россия24” (автор – військовий кореспондент – Микола Долгачов (рос. Николай Долгачёв)).

Микола Долгачов у ролі навідника

“…Вистачить двох скріншотів, і то – лише з вдячності, що скоригували нам вогонь. Виходить, фотки посмертні”, – зазначив Гайдай.

Довідка

2С7 “Піон” (рос. 2С7 “Пион”) – радянська і російська 203-мм самохідна гармата “артилерії резерву верховного головнокомандування, розроблена на ленінградському Кіровському заводі. Призначена для придушення тилів, знищення особливо важливих об’єктів і засобів ядерного нападу в тактичній глибині на відстані до 47 км.
У сюжеті “России24” учасник обслуги російського “Піона” із лав так званої “народної міліції ЛНР” заявляє, що їхня гармата б’є на 35 км, руйнує бетон, бункери тощо на українській території.

Раніше 21 травня голова ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 87 – 21.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 38
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Друга зустріч глав МО країн “Рамштайну” мала б ухвалити рішення про РСЗВ для України, – Зеленський

Міністри оборони із коаліції “Рамштайн”, яка об’єднала понад 40 країн, на зустрічі в понеділок повинні ухвалити рішення про передачу Україні американських реактивних систем залпового вогню. Про таке очікування заявив...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse