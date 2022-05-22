Ще 200 “двохсотих”: Генштаб оновив статистику втрат русні

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 22 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 200 військовослужбовців противника, 7 танків, 25 бронемашин, 1 гелікоптера тощо.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.05 орієнтовно склали:

• особового складу – ліквідовано близько 29050 (+200),

• танків ‒ 1285 (+7),

• бойових броньованих машин ‒ 3141 (+25),

• артилерійських систем – 599 (+3),

• РСЗВ – 201,

• засобів ППО – 93,

• літаків – 204,

• гелікоптерів – 170 (+1),

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 470 (+8),

• крилатих ракет – 107 (+3),

• кораблі/катери – 13,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 2194 (+16),

• спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 21 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

Читайте також:

ПС ЗСУ знищили два ворожі “Солнцепьоки” і три крилаті ракети

За наводкою росТБ: Нацгвардія і ДШВ знищили “Тюльпан” рашистів, який зруйнував міст до Сєвєродонецька. ВІДЕО