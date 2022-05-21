Плюс 150: Генштаб оновив статистку втрат росіян за добу

Убитий російський солдат у Харківській області. Фото: Олена Максименко / Новинарня

Генеральний штаб ЗС України оновив статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 21 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 15 танків, 26 бронемашин, 1 гелікоптера тощо.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько (+150) осіб ліквідовано,

танків – 1278 (+15),

бойових броньованих машин – 3116 (+26),

артилерійських систем – 596,

РСЗВ – 201 (+1),

засобів ППО – 93,

літаків – 204,

гелікоптерів – 169 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 (+2),

крилатих ракет – 104 (+1),

кораблів /катерів – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2178 (+16),

спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 20 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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