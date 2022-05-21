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За добу ЗСУ збили п’ять повітряних цілей росіян

21/05/2022 00:21

За добу п’ятниці, 20 травня, українські війська уразили п’ять повітряних цілей: три БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету та одну невстановлену ціль (імовірно, вертоліт).

Про це у вечірньому зведенні повідомив пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: “Орлан-10” та “Зала” (раніше про їх збиття повідомив пресцентр ООС).

Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗС України.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).

“20 травня окупанти продовжили завдавати ракетних ударів, намагаючись уразити транспортні розв’язки та об’єкти критичної інфраструктури України.
Українські винищувачі патрулюють повітряний простір на підконтрольній Збройним силам території, а ударна авіація Повітряних сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин”, – розповіли також у КМС.

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