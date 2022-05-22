ПС ЗСУ знищили два ворожі “Солнцепьоки” і три крилаті ракети

У суботу, 21 травня, успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил. Знищено щонайменше 12 одиниць ворожої військової техніки, зокрема дві важкі вогнеметні системи типу “Солнцепек”.
Про це інформує Командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, розповіли в КПС, рашисти вчергове завдали ударів по території України з акваторії Чорного моря крилатими ракетами “Калібр”. Дві ракети вдалося перехопити та знищити в небі винищувачами Повітряних сил, а ще одну – підрозділом зенітних ракетних військ на Вінниччині.
Крім того, підрозділ протиповітряної оборони Сухопутних військ на східному напрямку збив БпЛА “Орлан-10” противника.
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