Home / Війна / Застосування росіянами БМПТ “Термінатор” не матиме суттєвого на наступ, – британська розвідка

Застосування росіянами БМПТ “Термінатор” не матиме суттєвого на наступ, – британська розвідка

22/05/2022 14:47

Розвідка Великої Британії вважає, що використання Росією бойових машин підтримки танків “Термінатор” не матиме суттєвого впливу під час її наступу на Луганщині.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Сполученого Королівства щодо війни РФ проти України у Тwitter 22 травня.

За даними британської розвідки, єдина оперативна рота БМПТ “Термінатор”, ймовірно, була розгорнута в районі Сєвєродонецька. Її присутність свідчить про те, що на Луганщині діє Центральне угруповання сил, яке є єдиним формуванням, що застосовує ці машини. Цей підрозділ зазнав великих втрат, коли намагався прорватися до Києва на першому етапі вторгнення РФ.

Британські дослідники наголосили, що росіяни мають на озброєнні максимум десять “Термінаторів”, тому вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію.

Росія розробила “Термінатор” після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

Читайте також:
За наводкою росТБ: Нацгвардія і ЗСУ знищили “Тюльпан” рашистів, який зруйнував міст до Сєвєродонецька. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Житомирщині СБУ затримала агента росіян, який намагався мобілізуватись до ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України на Житомирщині викрили та затримали російського агента, який в окупації сприяв загарбникам, а надалі намагався проникнути до лав бойового підрозділу ЗСУ. Про це йдеться у...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse