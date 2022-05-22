Застосування росіянами БМПТ “Термінатор” не матиме суттєвого на наступ, – британська розвідка

Розвідка Великої Британії вважає, що використання Росією бойових машин підтримки танків “Термінатор” не матиме суттєвого впливу під час її наступу на Луганщині.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Сполученого Королівства щодо війни РФ проти України у Тwitter 22 травня.

За даними британської розвідки, єдина оперативна рота БМПТ “Термінатор”, ймовірно, була розгорнута в районі Сєвєродонецька. Її присутність свідчить про те, що на Луганщині діє Центральне угруповання сил, яке є єдиним формуванням, що застосовує ці машини. Цей підрозділ зазнав великих втрат, коли намагався прорватися до Києва на першому етапі вторгнення РФ.

Британські дослідники наголосили, що росіяни мають на озброєнні максимум десять “Термінаторів”, тому вони навряд чи матимуть суттєвий вплив на кампанію.

Росія розробила “Термінатор” після того, як виявила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, які вона використовувала під час афганської та чеченської воєн.

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