Home / Війна / Результативний “тест-драйв”: артилеристи за допомогою БПЛА Spectator знищили з “Піона” ворожу техніку. ВІДЕО

Результативний “тест-драйв”: артилеристи за допомогою БПЛА Spectator знищили з “Піона” ворожу техніку. ВІДЕО

22/05/2022 12:39

45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ показала “результативний бойовий тест-драйв” українського безпілотника Spectator, завдяки якому українські артилеристи знищили з гармати “Піон” паливозаправник та кілька одиниць легкої бронетехніки російських окупантів.

“У підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка якраз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо!” – розповіли в 45 оабр.

“Смачненьке” притримали на ранок, коли БПЛА знову вирушив на місце базування рашистської техніки.

“За підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського “Піона”, а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків – мінус паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці!” – тішаться артилеристи.

І запрошують співпрацювати усіх виробників сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння, адже мають чудовий реальний “полігон” для випробування їхньої продукції.

Читайте також:
80-та бригада ДШВ показала роботу протитанкістів. ВІДЕО

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 88 – 22.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 17
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Бучанському районі тракторист підірвався на міні. ФОТО

На Київщині під час проведення польових робіт трактор наїхав на міну, внаслідок вибуху тракторист отримав поранення. Про це ввечері в суботу повідомила пресслужба ДСНС. “21 травня о 14:00 до...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse