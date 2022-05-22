Результативний “тест-драйв”: артилеристи за допомогою БПЛА Spectator знищили з “Піона” ворожу техніку. ВІДЕО

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45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ показала “результативний бойовий тест-драйв” українського безпілотника Spectator, завдяки якому українські артилеристи знищили з гармати “Піон” паливозаправник та кілька одиниць легкої бронетехніки російських окупантів.

“У підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка якраз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо!” – розповіли в 45 оабр.

“Смачненьке” притримали на ранок, коли БПЛА знову вирушив на місце базування рашистської техніки.

“За підтримки гармати 2C7 чітко та обережно опрацювали. Гарячий запах українського “Піона”, а саме так називається ця гармата, – останнє, що відчули окупанти. У орків – мінус паливозаправник та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці!” – тішаться артилеристи.

І запрошують співпрацювати усіх виробників сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння, адже мають чудовий реальний “полігон” для випробування їхньої продукції.

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