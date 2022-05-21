80-та бригада ДШВ показала роботу протитанкістів. ВІДЕО

Львівські десантники за минулу добу знищили вісім одиниць російської бронетехніки.

Про це в суботу, 21 травня, повідомила пресслужба 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

“Молодчина! Красавчик! Мужик!” – щоразу звучать такі слова після вдалого влучення в московську нечисть. Так, за добу наші красавчики знищили достатню кількість ОВТ (озброєнь та військової техніки – “Н”) російських окупаційних військ, а саме: 3 танки, 11 бойових броньованих машин та [БПЛА] “Орлан-10”, – ідеться в повідомленні підрозділу.

80 одшбр показала відео роботи ПТРК “Стугна”:

Водночас пресслужба Командування ДШВ зазначила, що за минулу добу протитанкові підрозділи “вісімдесятки” знищили три танки, три бойові машини піхоти та дві бойові машини десанту противника.

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