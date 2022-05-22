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В Енергодарі партизани підірвали голову колабораційної “адміністрації” Шевчика. ФОТО

22/05/2022 13:21

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов підтверджує факт підриву приміщення з колаборантом Андрієм Шевчиком – головою окупаційної адміністрації міста.

“Інтернет-ресурсами шириться інформація про вибух, який зранку 22 травня стався в Енергодарі на вулиці Курчатова. Всі обставини події з’ясовуються, але маємо точне підтвердження, що під час вибуху отримали поранення самопроголошений голова “народної адміністрації” Шевчик і його охоронці. Вони госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеня важкості”, – написав Орлов у телеграмі в неділю, 22 травня.

За його словами, під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав.

“З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта й ударили точно та прицільно”, – зазначив законний мер міста.

Перед тим, уранці 22 травня, в мережі з’явилися повідомлення: в Енергодарі партизани влаштували вибух у під’їзді будинку, де перебував колабораційний “голова адміністрації” Андрій Шевчик. У місцевих Telegram-каналах розповідають, що свідки після вибуху чули також автоматні постріли.

Відомо, що в будинку №38 на вулиці Курчатова мешкає мати Шевчика.

На фотографіях із місця події видно, як постраждав під’їзд, де стався вибух.

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Контекст

Місто Енергодар у Запорізькій області, де розташована Запорізька атомна електростанція, та сама ЗАЕС окуповані російською армією з 4 березня 2022 року. При цьому в Енергодарі й надалі відбуваються масові акції протесту проти російських загарбників.

Андрій Шевчик

27 березня депутат Енергодарської міської ради від забороненої партії “Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) Андрій Володимирович Шевчик опублікував відео, в якому заявив про створення так званої “народної ради” та своє “обрання” головою цієї “ради”.

Колабораційні органи Енергодара абсолютно нелегітимні. Шевчика в місті називають зрадником і гауляйтером.

Законна влада виїхала з Енергодара. Частина депутатів міської ради склала свої повноваження через неможливість працювати в окупації, фракція ОПЗЖ заявила про свій розпуск.

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