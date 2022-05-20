В Енергодарі рятувальники протестували через викрадення начальника, окупанти їх розігнали

Фото: пресслужба міськради Енергодара

В тимчасово окупованому росіянами Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест після того, як ворожі війська викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

Про це в четвер, 19 травня, повідомив міський голова Дмитро Орлов у телеграмі.

Зазначається, що окупанти застосували силові методи до рятівників. За словами мера, росіяни побили людей та пошкодили рятувальну техніку.

Менше ніж за годину озброєні росіяни силою змусили рятувальників розійтися.

18 травня окупанти приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13 та провели обшук в кабінеті начальника 1-го державного пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Потім опечатали приміщення і вивезли посадовця у невідомому напрямку.

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