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РФ уже зазнала втрат в Україні, як СРСР в Афганістані за 9 років, – розвідка Британії

23/05/2022 09:03

За три місяці війни в Україні кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, оприлюдненому пресслужбою міноборони Сполученого Королівства в понеділок, 23 травня.

До такого високого рівня втрат, який продовжує зростати під час наступу на Донбасі, призвело поєднання поганої тактики на малих висотах з обмеженим прикриттям з повітря, відсутністю гнучкості та командного підходу, який готовий посилювати невдачі та повторювати помилки, відзначається у зведенні.

Розвідка наголошує: російська громадськість у минулому виявляла чутливість до втрат, отриманих під час воєн за вибором.

Тому у міру зростання кількості жертв в Україні втрати ставатимуть дедалі очевиднішими, а суспільне невдоволення війною і бажання його озвучити можуть зрости.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗС України, втрати російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 23 травня – складають щонайменше 29,2 тис. військових.

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