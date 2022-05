РФ уже зазнала втрат в Україні, як СРСР в Афганістані за 9 років, – розвідка Британії

За три місяці війни в Україні кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев’ятирічної війни в Афганістані.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, оприлюдненому пресслужбою міноборони Сполученого Королівства в понеділок, 23 травня.

