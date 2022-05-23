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Плюс 150 рашистів: Генштаб оновив статистику втрат ворога

23/05/2022 08:48

Генеральний штаб ЗС України подав оновлену статистику втрат російської армії з початку повномасштабної агресії – станом на ранок 23 травня.

Додатково до вчорашніх показників підтверджено знищення 150 військовослужбовців противника, 8 танків, 25 бронемашин тощо.

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – ліквідовано близько 29 200 (+150),
  • танків ‒ 1293 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 3 166 (+25),
  • артилерійських систем – 604 (+5),
  • РСЗВ – 201,
  • засобів ППО – 93,
  • літаків – 204,
  • гелікоптерів – 170,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 (+6),
  • крилатих ракет – 110 (+3),
  • кораблі/катери – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 206 (+12),
  • спеціальної техніки – 43.

(У дужках – зміна показника порівняно з даними 22 травня)

Дані орієнтовні. Слід розуміти, що зміна за день (+Х) не обов’язково означає, що стільки одиниць чи осіб було знищено попередньої доби – ідеться про зміну загального показника, які верифікували станом на таку дату.

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