“Страшний сон окупанта”: ЗСУ показали, як працюють славнозвісні “Бандеромобілі”. ФОТО

Збройні сили України активно використовують автомобілі підвищеної прохідності, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Оперативного командування “Захід”.

“Славнозвісні «Бандеромобілі», яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні.

Довідково

Mk 19 (Mark 19) – американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Призначений для ураження живої сили противника, що перебуває на відкритій місцевості, а також у легких укриттях; неброньованої та легкоброньованої техніки.

Лабораторія озброєнь ВМС США створила зразок автоматичного гранатомета під боєприпаси 40×53 мм у 1967 році. Влітку 1968 року перші серійні гранатомети стали поступати на озброєння американської армії. Відтоді зброя зазнала кількох модифікацій.

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