Home / Війна / “Страшний сон окупанта”: ЗСУ показали, як працюють славнозвісні “Бандеромобілі”. ФОТО

“Страшний сон окупанта”: ЗСУ показали, як працюють славнозвісні “Бандеромобілі”. ФОТО

23/05/2022 10:21

Збройні сили України активно використовують автомобілі підвищеної прохідності, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує пресслужба Оперативного командування “Захід”.

“Славнозвісні «Бандеромобілі», яких так бояться окупанти, оснащені американськими автоматичними гранатометами Mark 19, уже працюють в Збройних силах України. Це страшний сон окупанта. Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні.

Бандеромобіль 8 Бандеромобіль 7 Бандеромобіль 6 Бандеромобіль 4 Бандеромобіль 3 Бандеромобіль 2 Бандеромобіль 1
<
>

Довідково

Mk 19 (Mark 19) – американський автоматичний станковий гранатомет зі стрічковим живленням. Призначений для ураження живої сили противника, що перебуває на відкритій місцевості, а також у легких укриттях; неброньованої та легкоброньованої техніки.

Лабораторія озброєнь ВМС США створила зразок автоматичного гранатомета під боєприпаси 40×53 мм у 1967 році. Влітку 1968 року перші серійні гранатомети стали поступати на озброєння американської армії. Відтоді зброя зазнала кількох модифікацій.

Читайте також:
США передали Україні 40-мм гранатомети Mk19

РФ уже зазнала втрат в Україні, як СРСР в Афганістані за 9 років, – розвідка Британії

Унікальних переглядів: 805
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Скільки “шишимаріних” покарає Україна? Поспішний суд у першій справі російського солдата-вбивці виводить на системну проблему

  автор: Катерина Петренко фото автора  – Скажи, будь ласка, що ти відчував, коли вбив мого чоловіка? – Страх. – Скажи, будь ласка, ти розкаюєшся в злочині? – Так....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse