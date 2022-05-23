Здобутки ПС і ППО за добу: ракета, БПЛА й три десятки бронемашин

За добу 23 травня авіація Повітряних сил та протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ збили крилату ракету та шість безпілотників і уразили три десятки броньованих машин РФ.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
“Противник дещо нарощує авіаційну присутність довкола українських кордонів, втім, фактично не входить у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною”, – зауважили в КПС.
Натомість з метою ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії окупанти активно використовують в українському небі безпілотні літальні апарати, які успішно знищує наша ППО.
Як зазначається в повідомленні, на Лиманському та Ізюмському напрямках ударна авіація Повітряних сил знищила до 30 бойових броньованих машин разом із живою силою ворога.
Український винищувач збив російську крилату ракету. А підрозділи ППО Сухопутних військ уразили шість БПЛА: п’ять типу “Орлан-10” та один типу “Гранат”.
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