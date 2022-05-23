Російські ракети вдарили по залізничних вузлах Дніпропетровщини, рух зупинено

Ворог завдав ракетних ударів по Дніпропетровській області, зокрема по залізниці. Рух поїздів зупинено.
Про це о 22:46 у понеділок, 23 травня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Неспокійний день з нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні «прильоти». Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі”, – ідеться в повідомленні голови області.
“Коли поновимо рух, поки незрозуміло”, – написав також Резніченко.
Він зауважив, що люди не постраждали.
При цьому 12 будинках (поряд із коліями) пошкоджені дахи та вибиті вікна.
Як відомо, Дніпропетровська область та її залізнична мережа зараз є ключовою в постачанні українських військ на Донбасі.
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