Суд оголосив вирок окупанту Шишимаріну, який вбив мирного українця на Сумщині

Вадим Шишимарін. Фото: Катерина Петренко/Новинарня

Солом’янський районний суд міста Києва оголосив перший вирок російському військовому: сержанта Збройних сил РФ Вадима Шишимаріна, який вбив цивільного українця на Сумщині, засудили до довічного ув’язнення.

Про це в понеділок, 23 травня, інформує “Громадське”.

Шишимаріна визнали винним у вбивстві 62-річного Олександра Шеліпова. Військовий РФ може подати апеляцію на вирок.

Суд дійшов висновку, що Шишимарін діяв із прямим умислом, коли кілька разів вистрілив у цивільного. Одна з куль влучила в голову чоловіка.

Суд відкинув доводи, що військовий нібито випадково влучив у мирного мешканця, а також доводи про те, що окупант стріляв не з метою вбити цивільного, а щоб захистити своє життя. Адже загиблий Олександр Шеліпов ніяк не загрожував окупантам.

Каяття Шишимаріна не визнали повністю щирими. Пом’якшеною обставиною визнали лише те, що військовий співпрацював зі слідством.

Прокуратура вимагала довічного ув’язнення росіянину. Натомість захисник просив виправдати Шишимаріна, адже він виконував наказ.

Рашист свою провину визнав. Дружина загиблого Катерина Шеліпова заявила, що чекає на довічне ув’язнення, але не проти обміняти обвинуваченого на захисників Маріуполя.

Хто такий Вадим Шишимарін і як його вирахували

Російському військовому Вадиму Шишимаріну 21 рік. Він служив у 4-й танковій Кантемировській дивізії ЗС РФ (Московська область). Був командиром відділення.

Слідство встановило, що цей 21-річний чоловік 28 лютого 2022 року вбив беззбройного мешканця смт Чупахівка Сумської області Олександра Шеліпова.

“Перед цим колону, в якій був сержант Шишимарін розбили ЗСУ. Втікаючи, він зі ще чотирма співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село. Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку”, – розповіли в прокуратурі.

Згодом Шишимарін потрапив у полон. Його ідентифікували за допомогою системи розпізнавання облич, яку надали Україні західні партнери.

Наразі Шишимарін перебуває під вартою. Прокурорами і слідчими СБУ зібрано достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України. За ці дії йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

В ОГП зазначають, що це перший військовослужбовець із Росії, який постав в Україні перед судом за вбивство цивільного після вторгнення військ РФ.

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