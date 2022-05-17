Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині, є загиблі та поранені

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна у Чернігівській області. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.
Про це вранці в вівторок, 17 травня, повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
“Рано-вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна. Там працюють рятувальники, правоохоронні органи. Попередньо в нас є загиблі і багато поранених”, – сказав він.
Точну кількість жертв Чаус назвати не зміг.
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