На Чернігівщині починають відновлення критичної інфраструктури, – ОВА

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Віднині у Чернігівській області розпочинають відновлення об’єктів критичної інфраструктури.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

“Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об’єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки.

Без цих об’єктів дуже важко жити в місті Чернігів.

Друга черга –. Ми до неї дійдемо, але після критичної інфраструктури”, – сказав він.

Чаус повідомив, що вже 150 млн виділено і перебувають на казначейських рахунках області. З них частина перерахована Управлінню капітального будівництва і сьогодні розпочнуться роботи.

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