Home / Війна / РФ випустила по Україні вже 2275 ракет, і наступні тижні будуть складними, – Зеленський

РФ випустила по Україні вже 2275 ракет, і наступні тижні будуть складними, – Зеленський

23/05/2022 23:35

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 23 травня.

“Абсолютна більшість – по цивільних об’єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?” – сказав він.

Президент ще раз повідомив, що цього дня завершився розбір завалів у смт Десні на Чернігівщині (де росіяни вдарили по військовій частині – “Н”). “87 загиблих. А це були тільки чотири ракети”.

У зв’язку з цим Зеленський нагадав: “Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося”.

“Сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей”, – додав він.

“Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців”, – сказав Зеленський.

Читайте також:
Російські ракети вдарили по залізничних вузлах Дніпропетровщини, рух зупинено

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 89 – 23.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Артемсіль” зупинила виробництво через логістику й обстріли

Державне підприємство “Артемсіль”, розташоване в місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли. Однак це сталося ще у квітні. Про це повідомив в.о. директора “Артемсолі”...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse