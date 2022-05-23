РФ випустила по Україні вже 2275 ракет, і наступні тижні будуть складними, – Зеленський

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок, 23 травня.
“Абсолютна більшість – по цивільних об’єктах. За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та гвинтокрилів. Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів?” – сказав він.
Президент ще раз повідомив, що цього дня завершився розбір завалів у смт Десні на Чернігівщині (де росіяни вдарили по військовій частині – “Н”). “87 загиблих. А це були тільки чотири ракети”.
У зв’язку з цим Зеленський нагадав: “Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося”.
“Сьогодні, спілкуючись з учасниками Давоського форуму, який розпочав роботу, я говорив зокрема й про це. Про необхідність надати Україні все те, що необхідно для порятунку життів наших людей”, – додав він.
“Найближчі тижні війни будуть складними. І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців”, – сказав Зеленський.
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