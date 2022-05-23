У Десні на Чернігівщині від авіаудару росіян загинули 87 людей, – Зеленський

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Після авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого російською армією 17 травня, під уламками знайшли тіла 87 загиблих.

Про це в понеділок, 23 травня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму, передає “Українська правда”.

“Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні в Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України”, – сказав глава держави.

Ці дані Зеленський озвучив онлайн перед Всесвітнім економічним форумом, що проходить у швейцарському Давосі, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.

Він зазначив, що як президент країни, яка воює, думає про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня.

Як відомо, в селищі Десна Чернігівського району базується 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Сухопутних військ Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для СВ ЗСУ.

17 травня російські військові завдали ракетного удару по цьому селищу.

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