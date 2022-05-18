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Зросла кількість загиблих внаслідок авіаудару по Десні на Чернігівщині

18/05/2022 15:15

Зросла кількість загиблих і травмованих людей внаслідок авіаудару, який завдала російська авіація по селищу Десна на Чернігівщині.

Про це в середу, 18 травня, повідомляє Суспільне з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що від ворожої атаки по Десні, яка відбулася вранці 17 травня, загинули 11 людей, 14 отримали поранення.

Напередодні повідомляли про про вісім загиблих та 12 поранених внаслідок авіаудару росіян.

Як відомо, в селищі Десна Чернігівського району базується 169-й навчальний центр “Десна” імені князя Ярослава Мудрого – військова частина Сухопутних військ Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для СВ ЗСУ.

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